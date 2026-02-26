Edirne'de Nehir Debileri Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Nehir Debileri Düşüşte

26.02.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinde debi düşmeye başladı, taşkın alanlarında çalışmalar sürüyor.

Edirne'de taşkına yol açan Tunca ile Meriç nehirlerinin debilerindeki düşüş devam ediyor.

Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir taşkınlara neden olmuş, çok sayıda köy yolu ile tarihi köprü ulaşıma kapanmış, binlerce dekar tarım arazisi su altında kalmıştı.

Yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca'nın debisi, son taşkında 212 metreküp/saniyeye kadar yükselerek yaklaşık 100 kat arttı. Zirve seviyenin ardından düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 111 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Su seviyesindeki gerilemeyle, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının bulunduğu Sarayiçi Adası'nda ve bazı bölümleri su altında kalan tarihi köprülerde su yavaş yavaş çekiliyor.

Meriç Nehri'nde ise yaz döneminde 30-40 metreküp/saniye aralığında seyreden debi, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Böylece nehrin debisi yaz ortalamasına göre yaklaşık 40-50 kat artış gösterdi. Pik seviyenin ardından gerileyen nehrin debisi, son olarak 1000 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Debideki düşüşle birlikte nehir için ikaz seviyesi "sarı"ya indirildi.

DSİ taşkın alanlarında çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Taşkın sahasında kalan Ferre Bölüğü ulaşım yolunda, ana sedde ile yazlık sedde arasında bulunan yol altındaki 8 menfezin tıkanmasını önlemeye yönelik temizlik ve kontrol çalışmaları yürütülüyor.

Ayrıca Gala Gölü IP-1 dokuz gözlü menfez kapaklarının önü ekiplerce temizlenerek suyun akışının kontrollü şekilde devam etmesi sağlanıyor.

Meriç Nehri debisinin yükselmesi ve taşkın alanlarına kontrollü su alınması nedeniyle Küplü, Subaşı, Kadıdondurma, Karayusuflu ve Serem köylerinde yağmur suyu pompaj tahliye çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekipler, yerleşim alanlarında su baskını riskini azaltmak amacıyla pompaj sistemlerini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Meriç Nehri, Hava Durumu, Güncel, Edirne, Meriç, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Nehir Debileri Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

14:53
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
14:42
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:11:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Edirne'de Nehir Debileri Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.