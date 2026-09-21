Edirne\'de okul kantinlerine zabıta denetimi yapıldı, kontroller yıl boyunca sürecek

Edirne'de okul kantinlerine zabıta denetimi yapıldı, kontroller yıl boyunca sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi, kentteki okul kantinlerinde ruhsat, son tüketim tarihi, muhafaza, temizlik ve hijyen kontrolü yaptı. Öğrencilere güvenilir gıda sağlanması amacıyla denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.
Edirne'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi ekipleri kentteki okul kantinlerinde ruhsat kontrollerinin yanı sıra ürünlerin son tüketim tarihlerini, muhafaza koşullarını, temizlik ve hijyen şartlarını denetledi.
Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için okul kantinlerindeki kontrollerin eğitim öğretim yılı boyunca düzenli olarak süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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