 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor

Edirne İl Genel Meclisi'nin ocak ayı toplantılarında, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı İsmail Aliş, kentte olası deprem ve doğal afetlerde kullanılmak üzere 11 barınma alanı bulunduğunu açıkladı. Konteynerlerde sağlıklı yaşam koşulları için gerekli donanımlar bulunmaktadır.

Edirne\'de olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor
04.01.2024 - 16:22,
Abone Ol

Edirne'de olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor.

Edirne İl Genel Meclisi'nin ocak ayı toplantıları 3. birleşimi Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yönetiminde gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı İsmail Aliş, olası deprem ve doğal afetlerde kullanılması amacıyla kentte 11 barınma alanı bulunduğunu söyledi.

Deprem ve doğal afetlerin insanların evlerini ve yaşam alanlarını tahrip edebildiğini ifade eden Aliş, bu durumlar için hızlı ve güvenli çözümler sunan konteynerlerin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Konteynerlerin içinde sağlıklı yaşam koşulları için gerekli donanımların bulunduğunu belirten Aliş, şunları kaydetti:

"Edirne'de, AFAD İl Müdürlüğü tarafından organize edilen barınma alanları bulunuyor. Yaşanabilecek doğal afetlerde merkezde 6, İpsala, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerimizde birer olmak üzere toplam 11 barınma alanı belirlenmiştir. Edirne merkezde barınma amacıyla 2 bin konteyner planlanmaktadır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Meclis Başkanı, TRT Tabii, Deprem, Edirne, Deprem, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 17:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement