Edirne\'de Orman Yangını

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile Lalapaşa ve Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi'nden kepçe ve greyderler de bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri ile köylüler de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin kontrol altına alınması için helikopter, arazöz ve su tankerleriyle çalışmalar sürüyor.