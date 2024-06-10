Edirne'de Ormanlık Alanlara Girişler Kısıtlandı - Son Dakika
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Edirne'de Ormanlık Alanlara Girişler Kısıtlandı

Edirne\'de Ormanlık Alanlara Girişler Kısıtlandı

Edirne genelinde ormanlık alanlara girişler, orman yangınlarıyla mücadelede ilave tedbirler alınması amacıyla 3 ay süreyle kısıtlandı. Kısıtlama, 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak orman üretiminde çalışanlar ve zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutulacak. Kısıtlama kararıyla ormanlık alanlarda mangal yakmak, kamp yapmak ve ateş yakmak gibi faaliyetler yasaklanırken, piknik yapmak, spor yapmak ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetler serbest bırakıldı. Yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

10.06.2024 16:43
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Edirne genelinde ormanlık alanlara girişler 3 ay süreyle kısıtlandı.

Alınan bilgiye göre, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınları meydana gelebileceği ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı sebebiyle orman yangınlarıyla mücadelede ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

Kent genelinde bu kapsamda ormanlık alanlara girişler 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlandı.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu.

Orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerin serbest bırakıldığı kısıtlama kararında bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Yasak kapsamında ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

Kaynak: AA

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