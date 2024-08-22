Edirne\'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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EDİRNE'de otluk alanda çıkan ve kısa sürede büyüyerek kent otogarını tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 20 dönümlük ekili mısır tarlası ve otluk alan zarar gördü.

Yangın, TEM Otoyolu'nun şehirlerarası otogarı yakınındaki otluk alanda meydana geldi. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören otogar çalışanları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ise otogarda önlem aldı. Yangının büyümesiyle alevler otogarın, mazot deposu ve yedek lastiklerin bulunduğu binaya yaklaştı. İtfaiye ekiplerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme araçları da destek verdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını inceledi. Alevler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otogara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, otluk alanla birlikte ekili mısır tarlasının da bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.