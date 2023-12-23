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Edirne'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Edirne'de meydana gelen otomobil kazasında Görkem Özdoğan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özdoğan ve arkadaşları eğlendikleri mekandan dönüş yaparken kaza gerçekleşti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne\'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
23.12.2023 - 14:11,
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EDİRNE'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada Görkem Özdoğan (26) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Özdoğan ve yaralı 3 arkadaşının, eğlendikleri mekandan Tekirdağ'ın Malkara ilçesine dönerken, kazanın olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Keşan ilçesi Keşan- Uzunköprü kara yolu Küçükdoğanca köyü kavşağında meydana geldi. Keşan istikametine dönmek üzere Küçükdoğanca köyü kavşağına giren Görkem Özdoğan yönetimindeki 59 AGP 439 plakalı otomobile, Keşan'dan Uzunköprü yönüne seyreden Onur Gür (29) idaresindeki 22 FU 122 plakalı otomobil çarptı. Kazada, sürücü Görkem Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Mustafa Arslan, Hüseyin Demirkıran ve Rıdvan Fırtına ile diğer otomobilin sürücüsü Onur Gür ile bu araçtaki Yalçın Kestane yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Görkem Özdoğan'ın cenazesi, nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna koyuldu. Özdoğan ve 3 arkadaşının, Keşan'daki bir mekanda eğlendikten sonra, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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