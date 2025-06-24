Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
O.A.Y. idaresindeki 31 EB 648 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda park halindeki Romanya plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Otomobil Tıra Çarptı: Bir Yaralı - Son Dakika
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