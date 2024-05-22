Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Y.O. idaresindeki 22 ADL 941 plakalı otomobil, Havsa - Edirne kara yolunun Oğulpaşa Köprüsü mevkisinde aynı yönde seyreden N.E'nin kullandığı 22 DF 485 plakalı traktör ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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