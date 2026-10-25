Edirne'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı, araç kullanılamaz oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı, araç kullanılamaz oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı, araç kullanılamaz oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Kurtuluş Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda park halinde bulunan otomobilin motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen alevlerde araç kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kurtuluş Mahallesi TOKİ Konutları'nda E.Y'ye ait park halindeki K 8971 BH Bulgaristan plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
OtomobilİtfaiyeEdirneGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Galatasaray’a transferde 65 milyon Euro’luk destek Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
20:46
Şampiyonlar Ligi’nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro’luk bomba iddia
Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia
20:35
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
20:16
Libya, Trump’ın sözleri nedeniyle ABD’ye protesto notası verdi
Libya, Trump'ın sözleri nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi
20:01
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 20:56:24. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı, araç kullanılamaz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei