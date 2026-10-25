Edirne\'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı, araç kullanılamaz oldu

Edirne'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı, araç kullanılamaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Kurtuluş Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda park halinde bulunan otomobilin motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen alevlerde araç kullanılamaz hale geldi.
Edirne'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kurtuluş Mahallesi TOKİ Konutları'nda E.Y'ye ait park halindeki K 8971 BH Bulgaristan plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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