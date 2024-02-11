Edirne'de PKK/KCK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de PKK/KCK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne\'de PKK/KCK şüphelisi Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan bir PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edilmek üzere işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

11.02.2024 14:16
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EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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