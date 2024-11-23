Edirne\'de PKK Şüphelisi Yakalandı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y., yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'yi gözaltına aldı. 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlenen F.Y., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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