Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan N.H"yi gözaltına aldı. N.H'nin, 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de PKK Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı - Son Dakika
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