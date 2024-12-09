Edirne'de Plaka Hırsızlığı ve Alkollü Sürücü Cezası

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Edirne'de park halinde bulunan otomobil ve motosikletin plakaları çalındı.

Kocasinan Mahallesi'nde park halindeki araçlarının yanına gelen sürücüler plakaların yerinde olmadığını fark etti.

B.E. ve M.B. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Alkollü sürücüye ceza kesildi

Keşan ilçesinde alkollü şekilde araç kullanan sürücüye para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimde sürücü G.K'nin alkollü şekilde araç kullandığını belirledi

Sürücüye para cezası kesildi.

Kiracısından şikayetçi oldu

Edirne'de bir kişi evinin bakımını yaptırmayan kiracısından şikayetçi oldu.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan U.O. kiracısının başka bir eve taşınması üzerine evinde yaptığı kontrolde, badana ve petek bakımının yapılmadığını tespit etti.

Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giden U.O. evinin bakımını yaptırmadığı gerekçesiyle şikayette bulundu.