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Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis tarafından yapılan kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı. Suriye uyruklu M.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne\'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
21.01.2024 - 12:43,
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Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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