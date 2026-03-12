Edirne'de protokol İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de protokol İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı yayımladı

12.03.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" nidasıyla başlayan eşsiz eserinin umudun tükendiği her noktada Türk milletine en büyük güç kaynağı ve manevi direnci armağan ettiğini belirtti.

Edirne'nin tarih boyunca bağımsızlığın ne demek olduğunu derinden hisseden bir şehir olduğunu ifade eden Gencan, "Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Hürriyetimizin sesi İstiklal Marşımızın kabulü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, İstiklal Marşı'nın yalnızca bir şiir değil aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin, inancının ve kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin en anlamlı sembollerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini aktaran İba, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin ruhunu ve karakterini en güçlü şekilde dizelere yansıttığını ifade etti.

İstiklal Marşı'nın yalnızca geçmişin hatırası değil, aynı zamanda bugün ve yarın için de bir rehber niteliği taşıdığını belirten İba, milletin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini dile getirdi

İba, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipler mesajında, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andığını belirtti.

Hatipler, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u da saygı, minnet ve rahmetle yad ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Yerel Haberler, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de protokol İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 10:16:14. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de protokol İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.