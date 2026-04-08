Edirne'de Roman Mahallesinden Polis Haftası Kutlaması

EDİRNE'de çoğunluğu Romanlardan oluşan mahalle sakinleri, sahte kavga ihbarı vererek çağırdıkları polis ekiplerini, çiçek ve Türk bayraklarıyla karşılayıp, Polis Haftası'nı kutladı.

Kentte, çoğunlukla Roman vatandaşların oturduğu Çavuşbey Mahallesi'nde vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve Polis Haftası kapsamında, polis ekiplerine sürpriz yaptı. Mahallede, kavga olduğu yönünde ihbar veren vatandaşlar, ekipleri beklemeye koyuldu. Ekiplerin geldiğini duyan mahalleli bu sırada kavga ediyormuş görüntüsü verdi. Kavgayı gören polis ekipleri müdahale etmek isterken, bir anda vatandaşlar davul zurna çalmaya başladı. Bir anlık şaşkınlık yaşayan polislere çiçek ve Türk bayrağı hediye edildi.

Mahalleli adına konuşan Trakya Roman ve Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TROYDEM) Başkanı Erkan Makas, polisin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Biz Roman toplumu olarak devletimizin yanındayız, polisimizin yanındayız, jandarmamızın yanındayız. Daha önceleri kenar mahallelerimize, kavgalarda polis arkadaşlarımız gelip olay yerine müdahale ediyorlardı. Bu sefer dedik ki kavga olmadan polislerinizi çağırıp polis haftasını kutlamak istedik. Buradan tüm Türkiye'deki polis teşkilatının haftasını kutluyorum, hayırlara olması niyaz ediyorum" dedi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,