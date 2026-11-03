Edirne'de rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda 13 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda 13 kişiden 7'si tutuklandı

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Edirne\'de rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda 13 kişiden 7\'si tutuklandı
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Edirne'de rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı. Aralarında Havsa ve Uzunköprü tapu müdürlüklerinde görevli bazı memurlar ile emlakçıların bulunduğu zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü serbest bırakıldı.

Edirne'de rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince "rüşvet" suçuna karıştıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Havsa ilçesinde görev yaparken başka bir ile atanan tapu müdürü İ.K, Havsa ve Uzunköprü tapu müdürlüklerinin bazı memurları ile emlakçıların da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında tapu müdürü İ.K. ve bazı memurların da bulunduğu 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4 zanlı ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Uzunköprü3. SayfaEdirneGüncelHavsaSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda 13 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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