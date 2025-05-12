Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Sağanak Yağışlar Problemlere Yol Açtı - Son Dakika
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