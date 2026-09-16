Edirne'de şap aşılama kampanyası başladı, işletmelerde küpeleme de yapılıyor - Son Dakika
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Edirne'de şap aşılama kampanyası başladı, işletmelerde küpeleme de yapılıyor

Edirne\'de şap aşılama kampanyası başladı, işletmelerde küpeleme de yapılıyor
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında hayvancılık işletmelerinde aşılama ve küpeleme çalışmalarına başlandı. 14 Eylül 2026'da başlayan kampanyada teknik personel işletmeleri ziyaret ederek hayvanlara şap aşısı yapıyor ve kayıt için küpeleme işlemi gerçekleştiriyor.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında hayvancılık işletmelerinde aşılama ve küpeleme çalışmalarına başlandı.

14 Eylül 2026'da başlayan kampanya kapsamında, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından işletmeler ziyaret ediliyor.

Çalışmalarda hayvanlara şap hastalığına karşı aşılama yapılırken, hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması amacıyla küpeleme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de şap aşılama kampanyası başladı, işletmelerde küpeleme de yapılıyor - Son Dakika

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