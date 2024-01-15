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Edirne'de şehitlerimiz için dua edildi saygı duruşunda bulunuldu - Son Dakika
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Edirne'de şehitlerimiz için dua edildi saygı duruşunda bulunuldu

Pençe-kilit operasyonunda şehit düşen askerlerimiz için Edirne'de tüm okullarda dua edildi ve saygı duruşunda bulunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, ülke genelindeki tüm eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtilmişti.

Edirne\'de şehitlerimiz için dua edildi saygı duruşunda bulunuldu
15.01.2024 - 23:12,
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Edirne'de şehitlerimiz için dua edildi saygı duruşunda bulunuldu

EDİRNE - Pençe-kilit operasyonunda kahramanca mücadele ederken şehit düşen askerlerimiz başta tüm şehitlerimiz için, Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne de dua ve saygı duruşunda bulunuldu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için 15 Ocak Pazartesi günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ak Merrcan Anadolu Lisesi'nde bayrak töreni öncesinde önce dua edildi. Okul Müdürü Lokman Kızılyar tarafından yapılan dua sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okudular. 75. Yıl İlkokulu'nda da bayrak töreni için sıraya giren öğrenciler Okul Müdürü Mustafa Doğan'ın konuşması sonrası şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ülke genelindeki İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Pençe Kilit Harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütlerince çıkan çatışmada şehit düşenleri anmak ve aziz şehitlere minnettarlığı ifade etmek amacıyla tüm eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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