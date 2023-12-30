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Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de Meydan Mahallesi'nde seyir halinde olan Münir Tavukçu'nun kullandığı 22 ET 190 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracı park eden sürücü ve çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edirne\'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
30.12.2023 - 12:03,
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Edirne'de seyir halinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Münir Tavukçu'nun kullandığı 22 ET 190 plakalı otomobil Meydan Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı park eden sürücü ve çevredeki esnaf alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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