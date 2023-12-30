Edirne\'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

11:17 •
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Edirne'de seyir halinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Münir Tavukçu'nun kullandığı 22 ET 190 plakalı otomobil Meydan Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracı park eden sürücü ve çevredeki esnaf alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilde maddi hasar oluştu.
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