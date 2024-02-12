Edirne'de Şiddetli Yağış Uyarısı Sonrası Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Edirne'de Şiddetli Yağış Uyarısı Sonrası Sağanak Yağış Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yağış uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar yer yer etkili olması bekleniyor.

12.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yağış uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Edirne'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar yer yer etkili olması bekleniyor. (DHA)

Edirne\'de Şiddetli Yağış Uyarısı Sonrası Sağanak Yağış Etkili Oldu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Şiddetli Yağış Uyarısı Sonrası Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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