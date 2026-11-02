Edirne'de sıklet birincisi tekvandocular 1-4 Aralık'ta Balıkesir'de yarışacak - Son Dakika
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Edirne'de sıklet birincisi tekvandocular 1-4 Aralık'ta Balıkesir'de yarışacak

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Edirne\'de sıklet birincisi tekvandocular 1-4 Aralık\'ta Balıkesir\'de yarışacak
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Edirne'de yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Okul Sporları Tekvando Yıldızlar İl Birinciliği, Mimar Sinan Spor Salonu'nda tamamlandı. Sıkletlerinde birinci olan sporcular, 1-4 Aralık'ta Balıkesir'de düzenlenecek grup müsabakalarında Edirne'yi ve okullarını temsil edecek.

Edirne'de Okul Sporları Tekvando Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular farklı sıkletlerde il birinciliği için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular, 1-4 Aralık'ta Balıkesir'de düzenlenecek Okul Sporları Tekvando Yıldızlar Grup Müsabakaları'na katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren sporcular, grup müsabakalarında Edirne'yi ve okullarını temsil edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de sıklet birincisi tekvandocular 1-4 Aralık'ta Balıkesir'de yarışacak - Son Dakika
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