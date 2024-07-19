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Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Dilaverbey Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde Ö.K. ile K.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Ö.K'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ö.K, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan K.B, polis tarafından gözaltına alındı.