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Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi

EDİRNE - Edirne'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü. Sisle kaplanan tarihi camilerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi değerler sis altında kaldı. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kent, sabahın erken saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. İşe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

"Selimiye hiç gözükmüyor"

İşlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlardan Fatma Doğan, sis nedeniyle nefes almakta ve yürümekte zorlandıklarını belirtti. Sisten dolayı otobüslerin ilerlemekte, insanların da yürümekte zorlandığını aktaran Doğan, Selimiye'nin de hiç görülmediğini belirtti.