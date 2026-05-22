Edirne'de Soğan Dolması Tanıtıldı

22.05.2026 10:22
Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne'de soğan dolması tanıtıldı, geleneksel tarifler vurgulandı.

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, saray mutfağının geleneksel lezzetlerinden soğan dolması tanıtıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda Edirne Gastronomi Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, şef Güray Yıldız tarafından hazırlanan soğan dolması katılımcılara sunuldu.

Programda konuşan Edirne Tüm Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, gastronomi kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ergin, "Bizler akademi olarak, şehrimizin ve ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini yeniden gün yüzüne çıkarıp halkla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Şef Güray Yıldız da Türk Mutfağı Haftası kapsamında geleneksel tarifleri yeniden hazırladıklarını belirtti.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Yıldız, püf noktasının soğanlara ince ince kesik atmak olduğunu söyledi.

Yoğurt eşliğinde servis edilmesinin de bir başka püf noktası olduğunu ifade eden Yıldız "Soğan dolması için iri kuru soğanların kabukları soyularak yumuşayana kadar haşlanıyor. Katmanlarına ayrılan soğanların içerisine pirinç, kıyma, salça, baharat ve çeşitli yeşilliklerle hazırlanan iç harç dolduruluyor. Hazırlanan dolmalar tencereye dizildikten sonra üzerine tereyağı, salça ve su karışımı eklenerek kısık ateşte pişiriliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

