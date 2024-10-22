Edirne'de Şok Uygulama: 4 Kaçak Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Şok Uygulama: 4 Kaçak Yakalandı

Edirne\'de Şok Uygulama: 4 Kaçak Yakalandı

Edirne'de yapılan uygulamada 187 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 4 yoklama kaçağı yakalandı.

22.10.2024 11:46
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Edirne'de polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde, 6 ekip ve 16 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 187 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetimde yoklama kaçağı 4 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

Trafik açısından 60 aracın incelendiği uygulamada 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Şok Uygulama: 4 Kaçak Yakalandı - Son Dakika

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