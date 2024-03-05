Edirne\'de Son Bir Haftada 115 Aranan Şüpheli Yakalandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nda para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakalarda çeşitli nedenlerden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle her kulüp 112 bin TL para cezasına çarptırıldı.