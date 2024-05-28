Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Edirne\'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Edirne'de C.A'nın kullandığı kamyonet, Tarihi Saraçhane Köprüsü'nde kontrolden çıkarak tarlaya düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü, tedaviyi kabul etmedi. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu ve trafik kuralları ihlali ve köprüye zarar vermekten para cezası uygulandı. Sürücünün babası ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. C.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

28.05.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

C.A'nın kullandığı 22 ACV 286 plakalı kamyonet Tarihi Saraçhane Köprüsü'nde kontrolden çıkıp tarlaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan hafif yaralı sürücü, tedaviyi kabul etmedi.

Polis ekiplerinin kontrolünde 3.08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Sürücüye trafik kuralları ihlali ve köprüye zarar vermekten para cezası uygulandı.

Olay yerinde gelen sürücünün babası ise gözyaşlarını tutamadı.

C.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

trafik, Edirne, Trafik Kazaları, Suç, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:13 Malatya Valiliği’nden 112’yi gereksiz meşgul edenlere ceza Malatya Valiliği'nden 112'yi gereksiz meşgul edenlere ceza
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 21:13:22. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement