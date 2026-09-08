Edirne'de tarımsal destek katsayısı 367 liraya yükseltildi - Son Dakika
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Edirne'de tarımsal destek katsayısı 367 liraya yükseltildi

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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı için dekar başına destek katsayı değerini 310 liradan 367 liraya güncelledi. 2025'te 244 lira olan değer yüzde 50,4 artırılırken, 2027 için ise 442 liraya çıkarıldı. Düzenlemenin çiftçilere ve tarımsal üretime hayırlı olması temenni edildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilere yönelik tarımsal desteklerde artışa gidildiği belirtildi.

Açıklamada, 2026 üretim yılı için dekar başına 310 lira olarak belirlenen destek katsayı değerinin 367 liraya güncellendiği ifade edildi.

Böylece 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değerinin, 2026 yılı için yüzde 50,4 artırıldığı kaydedildi.

2027 üretim yılı desteklemelerinde kullanılacak dekar başına destek katsayı değerinin ise 442 liraya çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan düzenlemenin çiftçilere ve tarımsal üretime hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Güncel, Edirne, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de tarımsal destek katsayısı 367 liraya yükseltildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de tarımsal destek katsayısı 367 liraya yükseltildi - Son Dakika
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