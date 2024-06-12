Edirne'de Tarlada Çıkan Yangında 20 Dönüm Buğday Yandı

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Edirne'de bir tarlada çıkan yangında 20 dönüm hasat edilmemiş buğday yandı.

Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyündeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üreticilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Alevlerin sıçradığı 10 dönüm anız alanı da yangından etkilendi.