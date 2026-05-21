Edirne'de Tava Ciğeri İkramı

21.05.2026 16:49
Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne'de tava ciğeri dağıtıldı, bayram sofra zenginlikleri sergilendi.

EDİRNE'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti tava ciğeri vatandaşlara dağıtıldı. Haftanın başlangıç etkinliğinde; Rumeli ve Edirne'de bayram sofrası, yöreye özgü lezzetlerle donatılan sahnede, kısa tiyatro gösterisi ile canlandırıldı.

Bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla kutlanan Türk Mutfağı Haftası için Edirne'de açılış programı düzenlendi. Selimiye Camisi meydanında gerçekleştirilen açılış programına; Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, kentin coğrafi işaret tescilli meşhur lezzeti Edirne tava ciğeri pişirilerek vatandaşlara dağıtılırken, Rumeli ve Edirne'de bayram sofrası; yöreye özgü lezzetlerle donatılan sahnede, kısa tiyatro gösterisi ile canlandırıldı. Sahnede yöreye özgü; Edirne tarhana çorbası, mayalı lokma, ekşimikli biber, turşu, etli lahana sarma, kol böreği, saray usulü kavurma, ciğer sarma, ağa pilavı, kalburabastı, ev baklavası ve kızılcık şerbeti gibi lezzetler yer aldı.

'GELECEK KUŞAKLARA HATIRLATMA AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Açılışta konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Mutfağı Haftası'nın ülke için önemine değinerek, "Bu manada hem unutulmuş olan, bizim soframızın önemli değerlerini, önemli yemeklerimizi, önemli geleneklerimizi bir kere daha hatırlama imkanımız olacak. Hem de artık dünya turizmi, gastronomi üzerine dönmeye başladı. Bu turizmden istediğimiz payı alma açısından da gastronomimizi gelecek kuşaklara hatırlatma bizim açımızdan son derece önemli. Bu senenin teması; 'Bir Sofrada Miras.' Aslında sadece sofrayı paylaşmıyoruz aynı zamanda kadimden gelen bir mirası da paylaşıyoruz. Oradaki atalarımızın bize bırakmış olduğu bu muhteşem lezzetleri yeniden, o lezzet mirasını da bir kere daha paylaşıyoruz. Bu manada emeği geçen kültür müdürlüğümüzün personeli başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, tüm şeflerimize, burada bulunan kooperatiflerimize ve kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'EDİRNE'NİN ZENGİNLİĞİNİ ANLATIYOR'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de bu yılki temaya uygun olarak yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Rumeli'de ve Edirne'de bayram sofralarını anlatmak istediklerini belirterek, "O ritüelleri, annelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz çoluk çocuk bir bayram sofrasının etrafında nasıl bir araya geliyorlar? Aslında bu arkamda gördüğünüz sofra birlikteliği, beraberliği, yardımlaşmayı, paylaşmayı anlatıyor. Bayram soframızın menüsü önemli. Bu bayram sofrası; Edirne'nin, Rumeli'nin sahip olduğu zenginliği anlatıyor. Bu sofraya gelinceye kadarki üretimin, emeğin gücünü anlatıyor. Ustalarımızın, annelerimizin, aşçılarımızın bu sofraya gelinceye kadar o ilmek ilmek işlediği lezzeti anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Bayram sofralarımız, bayram tadında olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

