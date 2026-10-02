Edirne'de tefecilik operasyonunda 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi

Edirne'de tefecilik operasyonunda 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Edirne'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.K. ile K.U., tutuklandı, S.U. ve S.T., hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Umut IŞIK/EDİRNE,
Kaynak: DHA
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