 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden yağmur altında sessiz yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden yağmur altında sessiz yürüyüş

Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencileri, terör, soykırım ve işgale karşı tepki göstermek amacıyla yağışlı havaya rağmen sessiz yürüyüş düzenledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler, basın açıklaması yaparak zulme karşı durduklarını belirtti.

Edirne\'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden yağmur altında sessiz yürüyüş
27.01.2024 - 17:24,
Abone Ol

Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden yağmur altında sessiz yürüyüş

EDİRNE - Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinin terör, soykırım ve işgale karşı tepki göstermek amacıyla başlattığı sessiz yürüyüş yağışlı havaya rağmen bu hafta da gerçekleştirerek, İsrail'i protesto etti.

Edirne'deki Eski Cami önünde bir araya gelen tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler, ellerinde dövizler ve pankart ile yağmur altında sessiz yürüyüş yaptı.

Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyüş yapan tıp fakültesi öğrencileri, sessiz yürüyüşün 11'ncisini gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden öğrenciler, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muammer Morkoç okudu.

Grup adına açıklamayı okuyan Muammer Morkoç, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeye devam ettiğine değindi. Gazze halkının temiz suya ve gıdaya erişimde zorluk yaşadığını aktaran Morkoç, "Bombaların ve kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalığın pençesinde ölüme mahkum ediliyor" dedi.

Gazze'deki sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini sürdürdüğünü söyleyen Morkoç, Sağlık çalışanlarının beyaz önlükleriyle soykırıma karşı duvar ördüğünü belirtti.

İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizen Morkoç, "Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Edirne, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden yağmur altında sessiz yürüyüş - Son Dakika


17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:42
Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü

Son Dakika
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:51 Yeniden Refah Partisi seçim irtibat bürosuna saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 18:16:58. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden yağmur altında sessiz yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement