Edirne'de TIR'da 53 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de TIR'da 53 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

24.03.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de yurt dışından gelen bir TIR'da 53 kilo 206 gram skunk ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından gelecek bir TIR'da uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Takibe alınan TIR, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra ekiplerce durduruldu. Ekiplerin narkotik köpekleri ile araçta yaptığı aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 53 kilo 206 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Edirne, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:36:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.