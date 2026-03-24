Edirne\'de TIR\'da 53 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

EDİRNE'de yurt dışından gelen bir TIR'da 53 kilo 206 gram skunk ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından gelecek bir TIR'da uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Takibe alınan TIR, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra ekiplerce durduruldu. Ekiplerin narkotik köpekleri ile araçta yaptığı aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 53 kilo 206 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.