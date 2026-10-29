Edirne'de TIR şoförleri 180 günde 90 gün kalış kısıtlamasına sınırda kontak kapattı - Son Dakika
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Edirne'de TIR şoförleri 180 günde 90 gün kalış kısıtlamasına sınırda kontak kapattı

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Edirne\'de TIR şoförleri 180 günde 90 gün kalış kısıtlamasına sınırda kontak kapattı
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TIR şoförleri, Schengen vizesi sorunları ve 180 gün içinde 90 gün kalış kısıtlaması nedeniyle Edirne'den Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında kontak kapattı. Şoförler sınır kuyruğu ve vize mağduriyetini dile getirirken, firma temsilcileri Kapıkule'de buluştu.

AVRUPA ülkelerine yük taşıyan TIR şoförleri, Schengen vizesi süreçlerinde yaşadıkları sorunları dile getirmek için Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında kontak kapattı.

Türkiye'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR şoförleri, yaşadıkları vize sorunu, Avrupa Birliği ülkelerinde 180 gün içinde 90 gün kalış kısıtlaması getirilmesi, sınır kapılarında saatlerce kuyrukta beklemeleri başta olmak üzere yaşadıkları sorunları dile getirmek için eylem yaptı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda kontak kapatan şoförler, giriş ve çıkışları zaman zaman durdurdu. Uluslararası nakliye yapan firmaların temsilcileri de Kapıkule Sınır Kapısı'nda şoförlerle bir araya geldi.

Tuğrul Bozkurt, Türk TIR şoförlerine getirilen 180 gün içinde 90 gün kalma zorunluluğunun kendilerini çok zor durumda bıraktığını belirterek, Bulgaristan'ın araçları geri çevirdiğini söyledi. Bozkurt, "Bize sadece mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Biz ticaret yapıyoruz, gezmeye gitmiyoruz. Turist değiliz, hiçbirimiz turist değiliz. Bizim sıkıntımız çok büyük. Sorunlarımıza bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Burak Vural ise kendilerine verilen vizenin 80 günü kapsamanın kendilerinin yanı sıra Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi. Vural, "Bizler Avrupa'ya turist olarak gitmiyoruz. Tatil yapmaya gitmiyoruz. Hepimiz birer emekçi olarak işimizi yapmak adına, Türkiye'nin ithalatını, ihracatını sağlayabilmek adına bize verilmiş olan vizeleri, imkanları kullanmak istiyoruz. Biz işimizi yapmak istiyoruz ama ne yazık ki bize işimizi yaptırmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti olarak, şoförler olarak biz işimizi yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
BulgaristanYunanistanEkonomiEdirneGüncelSon Dakika

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