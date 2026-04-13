Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü

13.04.2026 20:31
Edirne'de bir panelvanın çarptığı A.Ö. hastanede hayatını kaybetti, çocuk yaralı.

Edirne'de panelvanın çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

F.Y. idaresindeki 34 BN 0832 plakalı panelvan, Sarıcapaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak iki araca çarptıktan sonra A.Ö. adlı kadın (59) ile yanındaki çocuğa çarptı.

Panelvan, yokuş aşağı sürüklendikten sonra başka bir araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan A.Ö. ile kolundan yaralanan çocuk, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen yaralı yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.

Sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ağır yaralanan A.Ö, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
