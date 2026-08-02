Edirne'de Traktör Devrildi, İki Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Üyüklütatar köyünde devrilen traktör altında kalan sürücü ve eşi hayatını kaybetti.
Edirne'de devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde, Raşit Taşkın idaresindeki 22 DF 529 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi Fatma Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından vinç yardımıyla traktörün altından çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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