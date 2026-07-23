Edirne\'de Tunca Nehri Temizlik Çalışması

Edirne'de Tunca Nehri'nde temizlik çalışması başlatıldı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Değirmenyeni köyü mevkisinde 6 iş makinesi, 5 kamyon ve 10 personelle çalışma başlattı.

Nehir yatağında oluşan adacıkları temizleyen ekipler, biriken ağaç gövdeleri ve kumu da yataktan çıkardı.

Yatağın temizlendiği noktalarda ise sedde güçlendirme çalışmalarına başlandı.

Nehir ile köy arasındaki seddeyi taş döşeyerek sağlamlaştıran ekipler, olası debi yükselmelerinin yol açabileceği hasarlara karşı önlem aldı.

Yapılan çalışma ile ayrıca yatağın genişletilerek taşkın risklerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.