Edirne'de Tunca Nehri Temizlik Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Tunca Nehri Temizlik Çalışması

Edirne\'de Tunca Nehri Temizlik Çalışması
23.07.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Tunca Nehri'nde temizlik yapılarak sedde güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Edirne'de Tunca Nehri'nde temizlik çalışması başlatıldı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Değirmenyeni köyü mevkisinde 6 iş makinesi, 5 kamyon ve 10 personelle çalışma başlattı.

Nehir yatağında oluşan adacıkları temizleyen ekipler, biriken ağaç gövdeleri ve kumu da yataktan çıkardı.

Yatağın temizlendiği noktalarda ise sedde güçlendirme çalışmalarına başlandı.

Nehir ile köy arasındaki seddeyi taş döşeyerek sağlamlaştıran ekipler, olası debi yükselmelerinin yol açabileceği hasarlara karşı önlem aldı.

Yapılan çalışma ile ayrıca yatağın genişletilerek taşkın risklerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Tunca Nehri, Edirne, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Tunca Nehri Temizlik Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:13:06. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Tunca Nehri Temizlik Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.