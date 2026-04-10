Edirne\'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı

Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen resepsiyonda, polis teşkilatının 181 yıldır onurla ve şerefle Türk milletine hizmet ettiğini söyledi.

Sezer, polisliğin mesai mefhumu gözetmeksizin kendilerini işlerine vakfedenlerin mesleği olduğunu dile getirdi.

Teşkilatın, devletin ali çıkarları söz konusu olduğunda sınır ötesine gidip bir asker gibi cephede savaştığını ifade eden Sezer, "Devlet ve millet olarak bu teşkilatla ne kadar gurur duysak azdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün hem Türkiye'nin hem dünyanın farklı yerlerinde görev yapan personelin polis haftasını canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan Polis Teşkilatının kendini geliştirerek hızla ilerlediğini belirtti.

İmkansızlıklar içerisinde kurulan teşkilatın bugün İHA ve SİHA'lardan silahlı helikopterlere en teknolojik cihazlarla vatandaşlara huzur ve güven temin etmek için elinden gelen çabayı gösterdiğini vurgulayan Ayhan, "Bizler de bu kutsal topraklarda, kadim Osmanlı başkentinde sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim bizi sizlere mahcup etmesin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 181. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

Programda, Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince botlarla Meriç Nehri'nde gösteri düzenlendi.

Ekiplerin meşale yakıp Türk bayrağı açtığı gösteride havai fişek de atıldı.

Resepsiyona, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, polis müdürleri ve vatandaşlar katıldı.