Edirne\'de Üretici Kadınlara İftar Programı

12.03.2026 21:41
Edirne'de kadın çiftçiler ve kooperatif üyeleri, iftar programında dayanışma ve deneyim paylaştı.

Edirne'de üretici kadınlara yönelik iftar programı düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Toprağın Kadınları İftar Sofrası" programında üretici kadınlar bir araya geldi.

Programda, kadın çiftçiler ve kadın kooperatiflerinin üyeleri, kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak için üretim deneyimlerini paylaştı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, burada yaptığı konuşmada, üretici kadınlara destek sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Kadınlara hem ekipman desteği sağladıklarını hem de bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Gencan, "Şehrimin üreten kadınlarıyla her zaman gurur duyuyorum. Üreten kadınlarımızın çoğalmasını istiyoruz. Bu kapsamda da desteklerimiz sürecek." dedi.

ETSO Başkanı Sezai Irmak, kadınların girişimcilikte ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer alması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kadınların üretimde yer almasının sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Irmak, devletin kadın ve genç çiftçilere önemli destekler verdiğini ifade etti.

ETSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı, kadın çiftçileri ve kadın kooperatiflerini aynı sofrada buluşturarak yalnızca bir iftar programı düzenlemeyi değil, aynı zamanda kalıcı bir dayanışma ve işbirliği ağı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Edirne Koordinatörü İlkin Özgen de IPARD Programı kapsamında sağlanan destekler, başvuru süreçleri ve özellikle kadın girişimcilerin yararlanabileceği hibe destekler konusunda bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçılarının eserler seslendirdiği, sema gösterisinin sunulduğu programa, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

