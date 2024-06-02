Edirne'de hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilere sunuldu - Son Dakika
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Edirne'de hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilere sunuldu

Edirne\'de hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilere sunuldu

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde küçükbaş hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilerin hizmetine sunuldu. Edirne İl Özel İdaresi tarafından yapılan yıkama havuzu ve Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle alınan mobil yıkama ünitesiyle hayvan sağlığının korunması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üretimi desteklemek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

02.06.2024 11:01
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Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde küçükbaş hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilerin hizmetine sunuldu.

Edirne İl Özel İdaresi tarafından yapılan yıkama havuzu ve Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle alınan mobil yıkama ünitesiyle hayvan sağlığının korunması hedefleniyor.

Üreticilerle bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üretimi desteklemek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Edirne'de hayvancılığın sağlıklı koşullarda gerçekleştirilmesini önemsediklerini aktaran Bayazıt, "İl Özel İdaresi desteğiyle yapılan yıkama havuzu ve bakanlığımızın katkılarıyla alınan mobil yıkama makinesi kullanılmaya başlandı. Küçükbaş hayvanlarımızın dış parazit mücadelesinde kullanılarak, verimini artıracak bu uygulamaların yetiştiricilerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilere sunuldu - Son Dakika

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