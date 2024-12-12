Edirne'de Usulsüz Çakar için 218 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Edirne'de Usulsüz Çakar için 218 Bin Lira Ceza

Edirne'de çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi.

12.12.2024 08:46
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Edirne'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi.

Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili 1. Murat Mahallesi'nde durdurdu.

Siren ve çakar sistemi tespit edilen otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Sürücüye aracında usulsüz çakar ve siren sistemi kullanması nedeniyle 218 bin lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve araçtaki T.Ç. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, edirne, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Usulsüz Çakar için 218 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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