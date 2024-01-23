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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 110 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ve birçok uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne\'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
23.01.2024 - 10:05,
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 110 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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