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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı

Edirne\'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 38 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve birçok uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

01.02.2024 09:37
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 38 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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