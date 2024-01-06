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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda 52 uyuşturucu hap, 19 gram eroin, 7 gram esrar ve birçok uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne\'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
06.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:33
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 52 uyuşturucu hap, 19 gram eroin, 7 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Uzunköprü, Edirne, Keşan, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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