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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 52 uyuşturucu hap, 19 gram eroin, 7 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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