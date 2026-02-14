Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler Ç. Y. ve A.Y'nin ikametinde arama yaptı.
Aramada 475 uyuşturucu hap ele geçirildi
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ç.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.Y. tutuklandı.
