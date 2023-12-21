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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edirne\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
21.12.2023 - 09:11,
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı geçirildi., 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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