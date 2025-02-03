Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Edirne'de yapılan denetimlerde 5 şüpheli uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

03.02.2025 09:47
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Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 26 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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